Бермэн выступит за «Хаас» в первой практике перед Гран-при Эмилии-Романьи
Бермэн проведет за «Хаас» первую практику в Имоле.
Как ранее сообщал руководитель «Хааса» Аяо Комацу, для Бермэна в этом сезоне разработана обширная рабочая программа в «Формуле-1». В частности, юниора «Феррари» ждут выступления сразу в шести пятничных сессиях свободных заездов перед Гран-при.
Первую такую сессию в составе «Хааса» Бермэн проведет на этапе в Имоле – за рулем болида он заменит Нико Хюлькенберга.
Бермэн считает главным претендентом на место в «Хаасе» в следующем сезоне – заменить он должен уходящего в «Заубер/Ауди» Нико Хюлькенберга.
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