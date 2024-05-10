Бермэн выступит за «Хаас» в первой практике перед Гран-при Эмилии-Романьи

Бермэн проведет за « » первую практику в Имоле.

Как ранее сообщал руководитель «Хааса» Аяо Комацу, для в этом сезоне разработана обширная рабочая программа в «Формуле-1». В частности, юниора «Феррари» ждут выступления сразу в шести пятничных сессиях свободных заездов перед .

Первую такую сессию в составе «Хааса» Бермэн проведет на этапе в Имоле – за рулем болида он заменит Нико Хюлькенберга.

Бермэн считает главным претендентом на место в «Хаасе» в следующем сезоне – заменить он должен уходящего в «Заубер/Ауди» .

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