Нико Хюлькенберг о переходе в «Ауди»: «Для меня решение не было очевидным – Ведь именно команда «Хаас» сделала возможным мое возвращение в «Ф-1»

Хюлькенберг высказался о решении перейти из « » в «Ауди».

Немецкий гонщик в 2025 году продолжит карьеру в команду, которая на данный момент выступает в «Ф-1» под маркой « », а в 2026 году сменит название на «Ауди» и получит заводской статус.

По словам Хюлькенберга, на самом деле в решении уйти из «Хааса» и перебраться в «Ауди» не было для него настолько очевидным, как могло бы показаться со стороны. И в этом он отметил далеко не последнюю роль нового босса американской команды Аяо Комацу.

«Комацу справляется хорошо. В начале года его, если так можно выразиться, бросили на произвол судьбы, сделав новым руководителем. Притом, что этого никто не ожидал.

И я могу сказать, что вплоть до объявления [о будущем переходе Хюлькенберга в «Заубер-Ауди»] работать с ним было действительно здорово. В том числе с точки зрения координации. И я открыто говорил с ним об этом несколько недель назад – что я вижу хорошую динамику в наших рабочих отношениях и что решение [о будущем Хюлькенберга] будет принято скорее раньше, чем позже.

Комацу боролся [за сохранение Хюлькенберга] и отдал все силы. И для меня решение не было настолько очевидным и однозначным. Я довольно долго его обдумывал. Ведь именно команда «Хаас» сделала возможным мое возвращение в «Формулу-1». Но в конечном счете, если говорить о наилучших для меня спортивных перспективах – то выбор нужно делать в пользу « », – рассказал .

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