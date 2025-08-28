Оскар Пиастри об альтернативной стратегии Норриса в Венгрии: «Этот аспект всегда будет присутствовать в гонках»

Пиастри высказался о стратегической борьбе с Норрисом.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, что во время летнего перерыва в чемпионате обсудил с командой вопросы применения альтернативных стратегий.

На Гран-при Венгрии Пиастри, будучи лидером гонки, должен был получить приоритет по стратегии. И решил пойти на два пит-стопа. В то же время Норрис и его инженер решили рискнуть с одним пит-стопом – стратегия оказалась удачной и принесли Ландо победу в гонке.

«С тех пор, как это случилось, мы уже успели все обсудить. И да, в гонках иногда возникают ситуации, когда второй из двух машин вашей команды на трассе, или просто машине, которая едет в конце DRS-паровозика, можно рискнуть, потому что потерять ты можешь гораздо меньше, чем лидер.

Такой аспект всегда будет присутствовать в гонках, и было бы несправедливо нейтрализовывать возможность использовать его только ради того, чтобы оба гонщика одной команды обязательно придерживались одной стратегии.

В ходе дискуссий мы обсудили, могли ли мы [инженерная бригада Пиастри] поступить как-то иначе в моем случае, и мы очень продуктивно пообщались. Так что я думаю, что в дальнейшем мы будем свободны в выборе стратегии, если того захотим.

Но да, у нас в команде прошли обсуждения того, как мы можем работать с этим вопросом. Ведь применение различных стратегий является сложным и важным фактором, учитывая наше положение в чемпионате», – рассказал Пиастри.

