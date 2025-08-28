Шарль Леклер о мнении Расселла: «Ситуация на самом деле более сложная и комплексная, чем предположил Джордж»

Леклер опроверг теории Расселла о причинах проблем «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не будет комментировать заявления Джорджа Расселла .

Гонщик «Мерседеса » еще до летнего перерыва в чемпионате предположил, что причиной резкого падения темпа Леклера во второй половине Гран-при Венгрии были настройки на слишком низкий дорожный просвет и связаны с опасениями стереть об асфальт нижнюю планку, что привело бы к дисквалификации.

По словам Леклера, на самом деле проблема была в другом и она является более комплексной. Но отказался вдаваться в подробности.

«Я не буду это комментировать. И я не против, что Джордж выражает собственное мнение. Но ситуация на самом деле гораздо более сложная и комплексная, нежели то, что предположил Джордж, но я в любом случае не буду это комментировать.

Как я уже говорил, мы не будем вдаваться в детали случившегося. Мы стараемся устранить эту проблему и работаем над решением. Единственное, что могу сказать открыто – на самом деле проблема гораздо более комплексная, чем предположил Джордж», – рассказал Леклер.

