  Ландо Норрис об ошибках первой половины сезона: «Я не сожалею о принятых решениях»
Ландо Норрис об ошибках первой половины сезона: «Я не сожалею о принятых решениях»

Норрис спокойно воспринимает допущенные ошибки.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не испытывает сожалений из-за ошибок, которые он допустил в первой половине сезона, и которые привели к потере очков.

«Мог ли я в каких-то моментах принимать более правильные и удачные решения? Думаю, что да. Наиболее очевидную ошибку я допустил к квалификации к спринту в Китае. Мой круг мог быть достаточно быстрым, чтобы завоевать поул, но в последней шикане я заблокировал колеса. Если бы в тот момент я подумал, что сезон длинный и не нужно пытаться геройствовать – то я бы закончил круг. Думаю, там я потерял восемь очков.

Можно вспомнить и этап в Канаде. Если бы можно было провести гонку заново, мог бы действовать чуточку умнее и не так сильно рисковать, и в итоге не потерять эти очки? Тоже да.

Я бы не сказал, что сожалею об этих моментах. То есть, хотел бы я их изменить, сделать все иначе со второй попытки? Да, но в то же время я не сожалею и принятых решениях. Просто потому, что это жизнь, так бывает.

Иногда все складывается в твою пользу и тебе везет, а иногда все происходит наоборот, и ты принимаешь не лучшие решения. При этом зачастую такие моменты становятся важным опытом и потом сильно помогают тебе в будущем», – рассказал Норрис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
Гран-при Нидерландов
logoМакларен
logoЛандо Норрис
