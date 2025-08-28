Льюис Хэмилтон: «Здорово, что в «Ф-1» предусмотрен летний перерыв – люди могут побыть с семьями»

Хэмилтон рад возвращению к гонкам.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, с каким настроем подходит к Гран-при Нидерландов и старту второй половины чемпионата.

«Думаю, сейчас нужно просто успокоиться и сосредоточиться на возвращении к любимой работе. Я люблю «Формулу-1», и всегда любил. Именно поэтому я этим и занимаюсь. Так что я не собираюсь обращать внимания на весь этот шум в прессе и просто вернусь к гонкам.

По ходу сезона приходится работать без устали. Ребята [сотрудники «Феррари »] уедут отсюда в воскресенье вечером, а уже в понедельник утром будут работать на базе в Маранелло. У них просто нет времени взять перерыв. Это нездоровая ситуация.

Так что здорово, что у нас предусмотрен летний перерыв, когда люди могут побыть со своими семьями, накопить приятные воспоминания. Ведь семья – это в жизни самое главное.

При этом летний перерыв хоть и такой уж длинный, но ты все равно успеваешь соскучиться по гонкам и с нетерпением ждешь возвращения», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?