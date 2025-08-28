Джордж Расселл о разговорах про Ферстаппена и «Мерседес»: «Я не беспокоился. Это скорее был вопрос того, кто станет моим напарником»

Расселл всегда был уверен в сохранении места в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл заявил, что в этом сезоне никогда не беспокоился из-за возможной потери места в немецкой команде.

Считалось, что в том случае, если «Мерседесу» удастся договориться с Ферстаппеном , то Макс займет место именно Расселла, который пока так и не продлил свой контракт на следующий сезон.

В то же время сам Расселл выразил уверенность в том, что если бы переход Макса все-таки состоялся, то место в команде потерял бы не он, а Андреа Кими Антонелли .

«Нет, честно говоря, я совсем не беспокоился. Это был скорее вопрос того, кто будет моим напарником в «Мерседесе».

Мне кажется, я достаточно рационально смотрю на вещи, и на то, как работает этот спорт. И в команде посчитали, что им не нужно торопиться подписывать соглашение. Мне же, по достижении определенного момента, нет необходимости что-либо форсировать. Сейчас я верю в себя сильнее, чем когда-либо.

Я всегда в себя верил, и об этом говорят и мои результаты. И речь не только об этом сезоне, но и о моей карьере в целом. Так что да, я считаю, что если ты выступаешь на хорошем уровне и даешь результат, тебе не о чем беспокоиться», – рассказал Расселл.

