Фернандо Алонсо о трудностях Хэмилтона: «Мне кажется, что Льюису нечего доказывать, рано или поздно он во всем разберется»

Алонсо уверен в прогрессе Хэмилтона.

Пилот «Астон Марин» Фернандо Алонсо считает, что Льюис Хэмилтон сможет преодолеть трудности, с которыми столкнулся по ходу первого для себя сезона в «Феррари», и уже скоро вернет себе привычный темп.

«Мне кажется, что смотря на ситуацию со стороны ты никогда не можешь быть наверняка уверен в том, что точно понимаешь, что происходит на самом деле.

Но мне кажется, что Льюису нечего доказывать. Он является великолепным гонщиком и рано или поздно со всем разберется и будет демонстрировать великолепную скорость. К союзу Хэмилтона и «Феррари » соперникам всегда нужно относиться с уважением и ни в коем случае их не недооценивать», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?