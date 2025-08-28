«Команда не хочет, чтобы гонщики получили ошибочные впечатления». Нико Хюлькенберг пока ни разу не работал с моделью болида-2026 на симуляторе

Хюлькенберг еще ни разу не работал на симуляторе с моделью болида 2026 года.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг рассказал, что команда (со следующего сезона будет выступать в «Ф-1» под маркой «Аули») не торопится давать своим гонщикам возможность начать работать с моделью болида 2026 года на симуляторе.

По словам Хюлькенберга, это может только навредить, поскольку сейчас процесс разработки все еще находится в фазе активных изменений.

«Когда я опробую [модель болида 2026 года] ее на симуляторе? Скоро. Просто в данный момент процесс разработки и эволюции развивается весьма быстро. Поэтому команда не хочет, чтобы гонщики получили ошибочные впечатления и наметили для себя ошибочные ориентиры. Вот почему пока мы немного откладываем этот момент.

И мне, если честно, в любом случае все равно, что говорят другие. Работая с моделью болида на симуляторе, ты получаешь определенные впечатления, у тебя формируется определенное мнение.

Но когда мы в следующем году впервые выедем на трассу на новых болидах, ощущения в любом случае совсем новыми. Так что в целом основная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее разобраться в новых правилах и приспособиться к ним», – рассказал Хюлькенберг.

