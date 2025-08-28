Шарль Леклер о новом контракте Вассера: «Это стало важным фактором и придало «Феррари» чувство спокойствия»

Леклер доволен продлением контракта с Вассером.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что сохранение Фредерика Вассера на посту руководителя команды поможет Скудерии продолжать прогрессировать.

По информации из нескольких источников, Вассер мог потерять место в «Феррари » из-за неудовлетворительных результатов команды, однако в итоге все закончилось продлением контракта.

«Конечно, я считаю, что это стало важным фактором и придало команде чувство спокойствия. Очевидно, что когда вокруг команды ходят такие слухи, ты стараешься оставаться абсолютно беспристрастным, не придавать им значения и вообще не обращать на них внимания. Но я уверен, что когда такие слухи витают в воздухе, это все равно оказывает на команду влияние.

Так что это здорово [что Вассер подписал с «Феррари» новый контракт] – это отличная новость, и это должно добавить команде стабильности. Фред при этом замечательный человек с четким представлением о том, чего он хочет добиться, и мы с ним в полной мере согласны. И не только мы, но и вся команда в целом. Мы движемся в правильном направлении», – рассказал Леклер.

