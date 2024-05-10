Карлос Сайнс-старший на «Дакаре» будет выступать за «Форд»

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Двукратный чемпион WRC и четырехкратный победитель ралли-рейда «Дакар» на этапе 2025 года будет представлять «Форд» в зачете внедорожников.

Всего «Форд» планирует выставить на старт четыре экипажа. Один из них будет представлять Сайнс, второй – двукратный победитель «Дакара» Хоан Нани Рома. Места в еще двух экипажах пока остаются вакантными.

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