Зак Браун: «У «Макларена» лучший состав гонщиков и лучший руководитель в «Ф-1»

Браун рассказал о лучших пилотах и главе команды в «Формуле-1».

Исполнительный директор « » убежден, что Ландо Норрис и составили сильнейшую пару гонщиков в «Формуле-1», а является лучшим руководителем.

«Насколько я доволен назначением Стеллы? Невозможно быть более довольным.

Посмотрите, что он унаследовал год назад, чуть больше – в январе, феврале. 12 месяцев назад в у нас была худшая машина, а сейчас – лучшая. Это заслуга его и, разумеется, всех сотрудников, но работающих под его началом.

Он подает пример, настроен на результат, прекрасно налаживает коммуникацию, вдохновляет – люди хотят работать ради него, стараться сильнее. Невозможно быть более довольным.

Я считаю, у меня лучший состав гонщиков и лучший руководитель в этом бизнесе», – подчеркнул Браун.

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