Зак Браун: «У «Макларена» лучший состав гонщиков и лучший руководитель в «Ф-1»
Браун рассказал о лучших пилотах и главе команды в «Формуле-1».
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун убежден, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри составили сильнейшую пару гонщиков в «Формуле-1», а Андреа Стелла является лучшим руководителем.
«Насколько я доволен назначением Стеллы? Невозможно быть более довольным.
Посмотрите, что он унаследовал год назад, чуть больше – в январе, феврале. 12 месяцев назад в Майами у нас была худшая машина, а сейчас – лучшая. Это заслуга его и, разумеется, всех сотрудников, но работающих под его началом.
Он подает пример, настроен на результат, прекрасно налаживает коммуникацию, вдохновляет – люди хотят работать ради него, стараться сильнее. Невозможно быть более довольным.
Я считаю, у меня лучший состав гонщиков и лучший руководитель в этом бизнесе», – подчеркнул Браун.
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