Ландо Норрис: «Макларен» способен побороться за титул в 2025-м, 100 процентов»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Норрис убежден, что «Макларену» по силам вступить в сражение за чемпионство.

Гонщик «Макларена» и победитель Гран-при Майами Ландо Норрис ответил на вопрос о том, способна ли его команда побороться за титул в следующем году.

«100 процентов. Я говорю это, не витая в облаках. Я хочу верить в то, что у нас два отличных пилота, за нами стоит потрясающая команда, и мы близки как никогда.

Если в начале этого года я говорил, что мы способны выигрывать гонки, то нужно найти в себе уверенность и сказать, что в следующем году мы можем сделать следующий шаг.

Безусловно, мы способны выиграть еще гонки в этом году. Полагаю, нам по силам соревноваться с «Ред Булл», и впереди захватывающее сражение между нами, «Ред Булл» и «Феррари».

Думаю, нам есть над чем поработать, мы пока не на уровне соперников. Будут гонки, когда мы окажемся достаточно конкурентоспособными, однако в среднем мы не вполне там, где хотим находиться.

Я считаю, надо сохранять почву под ногами. Мы понимаем, что предстоит работа. Вся команда немного выпила этим утром, и я скажу ей, что надо возвращаться к работе, чтобы мы могли сражаться еще больше», – сообщил Ландо, вернувшийся на базу в четверг, чтобы отпраздновать успех.

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3 комментария
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А вообще было бы очень интересно !
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Зак говорил про борьбу за чемпионство в 2025 году ещё в 2020-м
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В 2023 году Перес тоже после первых этапах заявлял о чемпионстве.Следующие этапы покажут на что способен Макларен и Норрис.
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