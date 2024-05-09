Ландо Норрис: «Макларен» способен побороться за титул в 2025-м, 100 процентов»

Норрис убежден, что «Макларену» по силам вступить в сражение за чемпионство.

Гонщик « » и победитель Гран-при Майами Ландо Норрис ответил на вопрос о том, способна ли его команда побороться за титул в следующем году.

«100 процентов. Я говорю это, не витая в облаках. Я хочу верить в то, что у нас два отличных пилота, за нами стоит потрясающая команда, и мы близки как никогда.

Если в начале этого года я говорил, что мы способны выигрывать гонки, то нужно найти в себе уверенность и сказать, что в следующем году мы можем сделать следующий шаг.

Безусловно, мы способны выиграть еще гонки в этом году. Полагаю, нам по силам соревноваться с «Ред Булл», и впереди захватывающее сражение между нами, « » и « ».

Думаю, нам есть над чем поработать, мы пока не на уровне соперников. Будут гонки, когда мы окажемся достаточно конкурентоспособными, однако в среднем мы не вполне там, где хотим находиться.

Я считаю, надо сохранять почву под ногами. Мы понимаем, что предстоит работа. Вся команда немного выпила этим утром, и я скажу ей, что надо возвращаться к работе, чтобы мы могли сражаться еще больше», – сообщил Ландо, вернувшийся на базу в четверг, чтобы отпраздновать успех.

Норрис – новый победитель в «Ф-1». А в жизни – босс империи развлечений в 24 года

Норрису повезло с победой? В «Ф-1» не согласны, а Ферстаппен сам сломался и глупо повредил болид