«Феррари» протестирует обновления болида в рамках двух съемочных дней

« » протестирует новинки перед Гран-при Эмилии-Романьи.

В «Феррари» с начала сезона готовят крупный пакет обновлений болида, который, как рассчитывают в команде, должен помочь им значительно сократить отставание от «Ред Булл».

В итоге, в рамках подготовки, в «Феррари» решили провести импровизированные тесты.

Частные тесты по ходу сезона в «Формуле-1» давно запрещены, однако каждая команда имеет возможность провести два съемочных дня за сезон. В рамках каждого такого дня команде разрешается проехать не более 200 км на актуальной машине.

Как сообщается, в «Феррари» проведут съемочные дни 9 и 10 мая на своей трассе во Фьорано. Обкатывать обновленную версию болида в преддверии этапа в Имоле будут и .

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