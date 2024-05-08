Эстебан Окон о первом попадании в очковую зону в сезоне: «Мы не хотим прыгать от радости и что-то праздновать»

Окон остался доволен попаданием в топ-10 на .

Пилот « », закончив заезд на десятой позиции, принес команде первый заработанный балл в нынешнем сезоне.

Благодаря этому в данный момент команда «Альпин» переместилась на восьмую строчку в Кубке конструкторов, опередив «Уильямс» и «Заубер».

«Мы не хотим прыгать от радости и что-то праздновать. Понятно, что это всего лишь десятое место. Но с учетом того, где мы были всего пару гонок назад, и что в Бахрейне мы вообще были на 19 и 20 месте, думаю, что из прошедшей гонки мы можем вынести положительные моменты.

Сейчас мы движемся вперед маленькими шажками, и это приятно – потому что команда все равно была предельно мотивирована, стараясь понять, что происходит с нашим темпом. И в целом уик-энд в Майами получился для нас не самым гладким.

Тем не менее, мы вот уже в двух гонках подряд начали подбираться к очкам. В Шанхае мы были 11-ми, в Майами стали 10-ми. Мы попали в очковую зону и это можно считать приятной наградой по итогам уик-энда», – рассказал .

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