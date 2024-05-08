Руководитель «Хааса» о Бермэне: «Я бы придал большее значение нашей совместной работе, но в «Ф-2» ему тоже нужно себя проявить»

Теги Феррари Формула-1 Аяо Комацу Хаас Оливер Бермэн Авто

Аяо Комацу оценил перспективы Оливера Бермэна.

Пилот молодежной Академии «Феррари» считается фаворитом на место в «Хаасе» в следующем сезоне. Ранее Бермэн дебютировал в «Формуле-1» на Гран-при Саудовской Аравии, заменяя Карлоса Сайнса, и произвел очень хорошее впечатление.

По словам Комацу, работа в «Хаасе» для Бермэна будет несколько важнее, чем выступления в «Формуле-2»:

«Я бы сказал, что речь о сочетании факторов. Нет, разумеется, ему нужно проявить себя в «Формуле-2». Но когда вы работаете с гонщиком напрямую, то понимаете все тонкости и нюансы, видите все условия и причины – и понимаете, почему именно происходят те или иные вещи.

Так что да, я бы придал большее значение нашей с ним совместной работе – и тому, как он проявляет себя в этом окружении. Но да, разумеется, в «Формуле-2» ему тоже нужно себя проявить».

Комацу подтвердил, что Бермэна можно считать главным претендентом на место в «Хаасе», которое освободит Нико Хюлькенберг:

«Я не вижу препятствий. У нас запланировано для него шесть пятничных практик, первая из них будет в Имоле. Мы с нетерпением ждем возможности совместной работы и возможности посмотреть, как он себя проявит и как сможет развиваться. Я уже неоднократно говорил, что Оливер производит очень хорошее впечатление. Мне точно не на что жаловаться».

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1 комментарий
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Половину нынешних гонщиков (Магнуссен, Окон, Хамильтон, Жоу, Боттам) можно заменить на лохов из ф2, и ничего в целом не произойдет по результатам
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