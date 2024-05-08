Фернандо Алонсо: «Я думаю, это лишь первая из многих побед Норриса»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Алонсо высказался о первой победе Норриса в «Формуле-1».

Пилот «Астон Мартин» отметил, что был очень рад за Ландо, поскольку считает его очень талантливым гонщиком, и что этого успеха он добился по праву.

«Я очень рад за Ландо. После стольких подиумов он наконец одержал свою первую победу. Надеюсь, он навсегда запомнит этот победный день. И я думаю, что это лишь первая его победа из многих.

Он отличный парень и очень талантливый гонщик. Мы хорошо друг друга знаем, потому что вместе участвовали в гонке «24 часа Дайтоны» еще в 2019 году. Он тогда был еще тест-пилотом «Макларена». А также мы оба живем в Монте-Карло и почти каждый день видимся на улице.

Надеюсь, Ландо и правда запомнит этот день, потому что порой хорошие выступления забываются, ты постоянно сосредоточен на подготовке к следующей гонке. В любом случае, я очень рад и за него, и за «Макларен», – рассказал Алонсо.

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2 комментария
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Если Фернандо Алонсо так думает, то остальным думать и сомневаться в чем-то не надо. Браво, Фернандо Алонсо!
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Почему то я думаю что с мнением Алонсо согласны большинство поклонников Формулы-1.
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