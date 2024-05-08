Фернандо Алонсо: «Я думаю, это лишь первая из многих побед Норриса»

Алонсо высказался о первой победе Норриса в «Формуле-1».

Пилот « » отметил, что был очень рад за , поскольку считает его очень талантливым гонщиком, и что этого успеха он добился по праву.

«Я очень рад за Ландо. После стольких подиумов он наконец одержал свою первую победу. Надеюсь, он навсегда запомнит этот победный день. И я думаю, что это лишь первая его победа из многих.

Он отличный парень и очень талантливый гонщик. Мы хорошо друг друга знаем, потому что вместе участвовали в гонке «24 часа Дайтоны» еще в 2019 году. Он тогда был еще тест-пилотом « ». А также мы оба живем в Монте-Карло и почти каждый день видимся на улице.

Надеюсь, Ландо и правда запомнит этот день, потому что порой хорошие выступления забываются, ты постоянно сосредоточен на подготовке к следующей гонке. В любом случае, я очень рад и за него, и за «Макларен», – рассказал .

«Ф-1» в восторге от первой победы Норриса! Команда качала, шеф «Феррари» облил шампанским, гонщики – 👍 из машин