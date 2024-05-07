Фредерик Вассер: «Ред Булл» уже не в зоне комфорта, как в 2023-м, из-за давления «Феррари» и «Макларена»
«Феррари» и «Макларен» заставляют «Ред Булл» нервничать, сообщил Вассер.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопрос, получается ли у него команды и «Макларена» оказывать давление на «Ред Булл».
«Да. Я считаю, что с начала сезона ситуация практически такая же в зависимости от трассы.
«Ред Булл» все еще впереди. Макс [Ферстаппен] мог одержать победу [на Гран-при Майами] без машины безопасности. Небольшое преимущество сохраняется.
Но, в отличие от прошлого года, мы в борьбе, если хорошо себя проявляем и собираем все воедино. Это означает, что мы оказываем некоторое давление. [«Ред Булл»] приходится выбирать более агрессивные стратегии, команда уже не в зоне комфорта, как в прошлом году, когда происходящее не имело значения – она была впереди после двух кругов.
Это меняет расклады. У нас появился шанс: если сделать еще один небольшой шаг вперед, можно действительно бороться каждый уик-энд», – заявил Вассер.
Фред также поздравил «Макларен» и Ландо Норриса с победой:
«Я считаю, Ландо это заслужил – последние два или три сезона были очень хорошими. И пусть я сражаюсь за «Феррари», а не за «Макларен», я рад за команду – она заслужила успех.
В целом есть три коллектива, которые весь уик-энд боролись в пределах двух или трех десятых, круг за кругом, отрезок за отрезком, комплект за комплектом.
Так будет до конца сезона. Я считаю, что «Макларен» и мы немного подтянемся к «Ред Булл».
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Или не скажет поведет себя как благородный сир?