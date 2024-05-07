Фредерик Вассер: «Ред Булл» уже не в зоне комфорта, как в 2023-м, из-за давления «Феррари» и «Макларена»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

«Феррари» и «Макларен» заставляют «Ред Булл» нервничать, сообщил Вассер.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопрос, получается ли у него команды и «Макларена» оказывать давление на «Ред Булл».

«Да. Я считаю, что с начала сезона ситуация практически такая же в зависимости от трассы.

«Ред Булл» все еще впереди. Макс [Ферстаппен] мог одержать победу [на Гран-при Майами] без машины безопасности. Небольшое преимущество сохраняется.

Но, в отличие от прошлого года, мы в борьбе, если хорошо себя проявляем и собираем все воедино. Это означает, что мы оказываем некоторое давление. [«Ред Булл»] приходится выбирать более агрессивные стратегии, команда уже не в зоне комфорта, как в прошлом году, когда происходящее не имело значения – она была впереди после двух кругов.

Это меняет расклады. У нас появился шанс: если сделать еще один небольшой шаг вперед, можно действительно бороться каждый уик-энд», – заявил Вассер.

Фред также поздравил «Макларен» и Ландо Норриса с победой:

«Я считаю, Ландо это заслужил – последние два или три сезона были очень хорошими. И пусть я сражаюсь за «Феррари», а не за «Макларен», я рад за команду – она заслужила успех.

В целом есть три коллектива, которые весь уик-энд боролись в пределах двух или трех десятых, круг за кругом, отрезок за отрезком, комплект за комплектом.

Так будет до конца сезона. Я считаю, что «Макларен» и мы немного подтянемся к «Ред Булл».

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4 комментария
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понимаю Маки, но в чем давление Феррари?
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Как будто и не было ГП Китая 2 недели назад и 15-ти секундного отрыва за 25 кругов. Короткая память у Фреда
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Ферзь дружку Норрису на старости лет будет рассказывать, что плохо поворачивал спецом для его первой победы?Я полгонки об этом думал.
Или по синей лавочке расколется?
Или не скажет поведет себя как благородный сир?
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Ответ <Inter>
понимаю Маки, но в чем давление Феррари?
Ну как минимум, Австралия, там бы даже если Макс и не сошел, не было бы у него легкой победы точно, это говорил и он после гонки, и Чеко. И плюс если итальянцы привезут в Имолу все таки эти обновления, которые так распиарены, то нас может ждать не хилая такая заруба
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