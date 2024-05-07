Фредерик Вассер: «Ред Булл» уже не в зоне комфорта, как в 2023-м, из-за давления «Феррари» и «Макларена»

«Феррари» и «Макларен» заставляют «Ред Булл» нервничать, сообщил Вассер.

Руководитель «Феррари» ответил на вопрос, получается ли у него команды и « » оказывать давление на «Ред Булл».

«Да. Я считаю, что с начала сезона ситуация практически такая же в зависимости от трассы.

«Ред Булл» все еще впереди. Макс [ ] мог одержать победу [на ] без машины безопасности. Небольшое преимущество сохраняется.

Но, в отличие от прошлого года, мы в борьбе, если хорошо себя проявляем и собираем все воедино. Это означает, что мы оказываем некоторое давление. [«Ред Булл»] приходится выбирать более агрессивные стратегии, команда уже не в зоне комфорта, как в прошлом году, когда происходящее не имело значения – она была впереди после двух кругов.

Это меняет расклады. У нас появился шанс: если сделать еще один небольшой шаг вперед, можно действительно бороться каждый уик-энд», – заявил Вассер.

Фред также поздравил «Макларен» и с победой:

«Я считаю, Ландо это заслужил – последние два или три сезона были очень хорошими. И пусть я сражаюсь за «Феррари», а не за «Макларен», я рад за команду – она заслужила успех.

В целом есть три коллектива, которые весь уик-энд боролись в пределах двух или трех десятых, круг за кругом, отрезок за отрезком, комплект за комплектом.

Так будет до конца сезона. Я считаю, что «Макларен» и мы немного подтянемся к «Ред Булл».

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