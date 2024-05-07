Андреа Стелла: «Макларену» нужен еще один пакет обновлений для стабильной борьбы с «Ред Булл»

«Макларен» призвал не спешить с выводами в свете первой победы с 2021 года.

После выигранного Ландо Норрисом Гран-при Майами руководитель « » Андреа Стелла заявил, что « » не смог извлечь максимум.

«Я считаю, да, мы улучшили болид, мы знаем в числах, насколько, и это видно по времени на круге. Однако «Ред Булл» испытывал проблемы в гонке. Я не подпишусь под заявлением, что сегодняшний темп отражает будущий расклад сил.

Мы возьмем с собой позитивные моменты и воодушевление – это дополнительная энергия для того, чтобы развиваться еще быстрее.

Но, на мой взгляд, если мы хотим стабильно сражаться с «Ред Булл», нужен еще один пакет обновлений, подобный тому, что мы привезли сюда.

В Японии мы оказались в шести десятых от «Ред Булл» в квалификации, в вновь уступали несколько десятых. Было бы абсолютно нереалистично считать, что теперь есть новый расклад сил. Полагаю, «Ред Булл» не извлек все из машины», – подчеркнул Стелла.

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