Уитли рассматривает уход из «Ред Булл». Спортивный директор хочет стать руководителем команды «Ф-1» (The Times)

«Ред Булл» рискует потерять еще одного статусного специалиста.

После ухода из «Ред Булл» конструктора аналогичное решение может принять спортивный директор Джонатан Уитли по окончании этого сезона, сообщает The Times.

По информации издания, Уитли давно стремится стать руководителем одной из команд и обращается к конкурентам. Когда место Кристиана Хорнера находилось под угрозой, Джонатана считали основным претендентом на кресло главы гоночного коллектива «Ред Булл».

В то же время не исключен вариант, при котором сотрудник останется в команде: параллельно он ведет переговоры с «Ред Булл» о продлении контракта. Другие ключевые специалисты – технический директор Пьер Ваше, глава отдела аэродинамики Энрико Бальбо и глава отдела производительности Бен Уотерхаус – подписали новые соглашения в последние месяцы.

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