Льюис Хэмилтон: «Сказал Норрису, что он должен остаться сегодня в Майами. Он только что выиграл гонку»

Хэмилтон рад победе «Макларена» и Норриса в Майами .

Пилот « » рассказал, как поздравил с первой победой в «Формуле-1».

«Я очень счастлив за Ландо. Сказал ему, что он должен остаться сегодня [в Майами]. Он попробует изменить время рейса. Ему нужно изменить его, он только что выиграл гонку. Это невероятно особенный момент. Я начинал карьеру в « », так что я очень рад видеть, что они вернулись на самых верх. Прошло много времени», – сказал Хэмилтон.

также поделился мнением о собственном результате в виде шестого места:

«Очень хороший день. Я доволен настройками, мы наконец-то разобрались с ними, чтобы пробиться вперед и побороться с другими пилотами… Под конец к одному из них [к Пересу] мы приблизились! Было здорово увидеть впереди «Ред Булл» и «Феррари».

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