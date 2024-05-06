Льюис Хэмилтон: «Сказал Норрису, что он должен остаться сегодня в Майами. Он только что выиграл гонку»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Хэмилтон рад победе «Макларена» и Норриса в Майами .

Пилот «Мерседеса» рассказал, как поздравил Ландо Норриса с первой победой в «Формуле-1».

«Я очень счастлив за Ландо. Сказал ему, что он должен остаться сегодня [в Майами]. Он попробует изменить время рейса. Ему нужно изменить его, он только что выиграл гонку. Это невероятно особенный момент. Я начинал карьеру в «Макларене», так что я очень рад видеть, что они вернулись на самых верх. Прошло много времени», – сказал Хэмилтон.

Льюис также поделился мнением о собственном результате в виде шестого места:

«Очень хороший день. Я доволен настройками, мы наконец-то разобрались с ними, чтобы пробиться вперед и побороться с другими пилотами… Под конец к одному из них [к Пересу] мы приблизились! Было здорово увидеть впереди «Ред Булл» и «Феррари».

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1 комментарий
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Жаль Переса так и не смог обойти, там, может и до Сайнца дотянуться получилось бы, но вцелом хорошая гонка от Льюиса
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