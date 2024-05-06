Льюис Хэмилтон: «Сказал Норрису, что он должен остаться сегодня в Майами. Он только что выиграл гонку»
Хэмилтон рад победе «Макларена» и Норриса в Майами .
Пилот «Мерседеса» рассказал, как поздравил Ландо Норриса с первой победой в «Формуле-1».
«Я очень счастлив за Ландо. Сказал ему, что он должен остаться сегодня [в Майами]. Он попробует изменить время рейса. Ему нужно изменить его, он только что выиграл гонку. Это невероятно особенный момент. Я начинал карьеру в «Макларене», так что я очень рад видеть, что они вернулись на самых верх. Прошло много времени», – сказал Хэмилтон.
Льюис также поделился мнением о собственном результате в виде шестого места:
«Очень хороший день. Я доволен настройками, мы наконец-то разобрались с ними, чтобы пробиться вперед и побороться с другими пилотами… Под конец к одному из них [к Пересу] мы приблизились! Было здорово увидеть впереди «Ред Булл» и «Феррари».
Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование