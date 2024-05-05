Ландо Норрис о новинках «Макларена»: «Думаю, никогда нельзя делать выводы по одной сессии и по одной трассе»

Норрис призвал не делать поспешных выводов о новинках «Макларена».

Пилот « » поделился впечатлениями от масштабного пакета обновлений, который команда привезла в Майами.

«Хорошие новинки, все работает, как и ожидалось. Но я думаю, это не та трасса, где они раскроются на максимум. Надеюсь, в Имоле или где-то там мы увидим чуть больше от потенциала болида. Но это шаг в верном направлении. Команда хорошо поработала, чтобы все было готово и работало.

Думаю, никогда нельзя делать выводы по одной сессии и по одной трассе. Нужно посмотреть на то, как ведет себя болид при высоком уровне прижимной силы, при низком и прочих вариантах настроек. Люди делают слишком поспешные выводы, опираясь на результаты одного уик-энда, или одного дня, или еще чего бы там ни было.

По-моему, всем просто нужно чуть больше терпения, чтобы посмотреть на ситуацию спустя два-три уик-энда, прежде чем рассуждать.

У нас есть ответы на вопрос, работают ли обновления. Но чтобы узнать их истинный потенциал и то, как хорошо они функционируют в разных областях, необходимо подождать три гонки, а не делать выводы на основе одного этапа», – считает .

Главное в спринте Гран-при Майами: завал на четверых от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде

