Логан Сарджент про слухи об уходе из «Ф-1»: «Я чувствую себя комфортно»

Сарджент прокомментировал слухи о уходе из «Уильямса».

Пилот «Уильямса» заверил, что разговоры о потенциальной потере места его не тревожат.

Ранее в прессе появилась информация, что домашний Гран-при Майами может стать заключительным для Сарджента в «Формуле-1» – в Имоле его якобы заменит юниор «Мерседеса» . В ФИА обратились за разрешением получить суперлицензию Антонелли до 18-летия.

В то же время боссы « » и « » Тото Вольфф и Джеймс Воулз отрицают такую замену в обозримом будущем.

«Нет, я бы не сказал [что меня что-то отвлекает]. Знаете, я разговаривал с Джеймсом, общался со своими менеджерами. Я чувствую себя комфортно. Это внутренние разговоры, так что я не буду больше ничего говорить [о них].

Я делаю свою работу настолько хорошо, насколько могу. В первой практике в этот уик-энд мне было комфортнее, чем в любой другой момент этого сезона – сразу появились нужные ощущения.

В Австралии все шло довольно хорошо с точки зрения темпа. В Японии удалось выжать почти все, вышел разочаровывающим. Но, опять же, мне кажется, я здорово выступил [в субботу на Гран-при Майами].

Мне не терпится наконец стать десятым. Но, как бы то ни было, я просто получаю удовольствие, нахожусь дома и продолжаю выдавать все, что могу», – заявил Логан.

В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия

Тото Вольфф: «Антонелли не перейдет в «Ф-1» в ближайшие недели и месяцы»

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