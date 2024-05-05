Логан Сарджент про слухи об уходе из «Ф-1»: «Я чувствую себя комфортно»

Теги возможные переходы Гран-при Японии Гран-при Китая ФИА Уильямс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Майами Логан Сарджент Гран-при Эмилии-Романьи Джеймс Воулз Андреа Кими Антонелли Авто

Сарджент прокомментировал слухи о уходе из «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент заверил, что разговоры о потенциальной потере места его не тревожат.

Ранее в прессе появилась информация, что домашний Гран-при Майами может стать заключительным для Сарджента в «Формуле-1» – в Имоле его якобы заменит юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. В ФИА обратились за разрешением получить суперлицензию Антонелли до 18-летия.

В то же время боссы «Мерседеса» и «Уильямса» Тото Вольфф и Джеймс Воулз отрицают такую замену в обозримом будущем.

«Нет, я бы не сказал [что меня что-то отвлекает]. Знаете, я разговаривал с Джеймсом, общался со своими менеджерами. Я чувствую себя комфортно. Это внутренние разговоры, так что я не буду больше ничего говорить [о них].

Я делаю свою работу настолько хорошо, насколько могу. В первой практике в этот уик-энд мне было комфортнее, чем в любой другой момент этого сезона – сразу появились нужные ощущения.

В Австралии все шло довольно хорошо с точки зрения темпа. В Японии удалось выжать почти все, Китай вышел разочаровывающим. Но, опять же, мне кажется, я здорово выступил [в субботу на Гран-при Майами].

Мне не терпится наконец стать десятым. Но, как бы то ни было, я просто получаю удовольствие, нахожусь дома и продолжаю выдавать все, что могу», – заявил Логан.

В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия

Тото Вольфф: «Антонелли не перейдет в «Ф-1» в ближайшие недели и месяцы»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Конечно, комфортно, впервые переквалифицировал Албона - можно завершить карьеру в F1
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий