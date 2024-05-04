Джордж Расселл: «Спринт вышел очень скучным. Получился просто поезд из DRS»

Расселл считает, что спринт в Майами получился не особо зрелищным.

Пилот « » подвел итоги спринта Гран-при Майами, где стал 12-м.

«Думаю, гонка была невероятно скучной для всех. Получился просто поезд из DRS. В «Ф-1» ты не можешь совершить обгон, если у тебя нет DRS, а когда крыло открыто у всех, то обогнать не выйдет.

Я хорошо стартовал, застрял на внешней траектории. На внутренней, очевидно, произошла авария (в результате контакта Хэмилтона, Алонсо и Стролла сошел Норрис – Спортс) – я потерял пять или шесть позиций. Уверен, завтра все сложится по-другому, когда все встанет на свои места. Спринт вышел очень скучным.

Я явно чувствую себя более уверенным в преддверии квалификации [к гонке], чем вчера. В какие-то моменты темп казался вполне сильным. Он был лучше в практике, первом сегменте вчера, во втором сегменте, очевидно, мы не справились – но теперь у нас есть еще шанс», – сказал .

Главное в спринте Гран-при Майами: завал на четверых от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде

