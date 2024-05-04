Джордж Расселл: «Спринт вышел очень скучным. Получился просто поезд из DRS»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Расселл считает, что спринт в Майами получился не особо зрелищным.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги спринта Гран-при Майами, где стал 12-м.

«Думаю, гонка была невероятно скучной для всех. Получился просто поезд из DRS. В «Ф-1» ты не можешь совершить обгон, если у тебя нет DRS, а когда крыло открыто у всех, то обогнать не выйдет.

Я хорошо стартовал, застрял на внешней траектории. На внутренней, очевидно, произошла авария (в результате контакта Хэмилтона, Алонсо и Стролла сошел Норрис – Спортс) – я потерял пять или шесть позиций. Уверен, завтра все сложится по-другому, когда все встанет на свои места. Спринт вышел очень скучным.

Я явно чувствую себя более уверенным в преддверии квалификации [к гонке], чем вчера. В какие-то моменты темп казался вполне сильным. Он был лучше в практике, первом сегменте вчера, во втором сегменте, очевидно, мы не справились – но теперь у нас есть еще шанс», – сказал Расселл.

Главное в спринте Гран-при Майами: завал на четверых от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде
 

3 комментария
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Типичная современная Ф1. Формула давно уже деградировала, говорю это как человек, который смотрит Ф1 почти 20 лет. Подумать только, обгоны сейчас по сути возможны только на прямых с открытым крылом - все. Открытое крыло уже подразумевает само по себе искусственный способ для обгонов. Ну и для чего такие огроменные баржи делают? Почему сейчас эти "пылесосы" гибридные в 2 раза больше чем болиды в нулевые? Настоящая Ф1 уже давно закончилась, как только настоящий олд Фернандо Алонсо закончит карьеру - я брошу смотреть эту парашу. Не на кого и не на что смотреть.
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Ничего не знаю, болельщикам Льюиса было совсем не скучно - от самого старта до даже после финиша, когда штраф дали, - сплошные эмоции! :)))
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