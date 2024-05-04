Макс Ферстаппен: «Подумал, что поул – какая-то шутка. В гоночных условиях ситуация должна улучшиться»

Ферстаппен сообщил об эмоциях после поула и ожиданиях от спринта.

Гонщик « » Макс Ферстаппен рассказал об отсутствии уверенности в машине во время квалификации к спринту на Гран-при Майами, что не помешало ему завоевать поул.

«Да, практика прошла очень здорово. Было ощущение, что машина в очень хорошем рабочем окне. Но в квалификации почему-то я этого уже не чувствовал и был очень недоволен.

Второй сегмент – просто ужасный круг, сцепления не было. В третьем сегменте на «софте» я лишь видел на руле, что улучшаю свое время на две десятые. А сам круг – я просто скользил, сцепления не было. Потом мне сказали, что мы на первой позиции. И я подумал: «Должно быть, это какая-то шутка», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1» после сессии в эфире F1 TV.

Нидерландец поделился мнением о том, как сложится спринт:

«Обычно, когда ситуация с шинами стабилизируется, все становился более нормальным. На такой трассе, где все еще довольно низкий уровень сцепления, шины могут не попасть в рабочее окно, и ощущения либо очень хорошие, либо очень плохие.

Сегодня ощущения были достаточно плохими. Но, наверное, соперники тоже не собрали все воедино в заключительной попытке на «софте». Но да, мы все проанализируем. Тем не менее, обычно в гоночных условиях все стабилизируется, и ситуация должна улучшиться».

Непосредственно после окончания квалификации Макс обратился к инженеру по радио, когда узнал, что стал первым:

«Лол. Что случилось с остальными? Это было ужасно. Ну, я это приму».

Гран-при Майами-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

Макс Ферстаппен: «По ощущениям круг прошел ужасно. Не знаю, что случилось с остальными»