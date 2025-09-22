Лео Туррини: «Даже «Уильямс» и бывшая «Минарди» в Баку были стабильно впереди «Феррари», неумолимо скатывающейся в безликость»

Туррини подвел неутешительные для «Феррари» итоги гонки в Баку.

Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о восьмом месте Льюиса Хэмилтона и девятой позиции Шарля Леклера на Гран-при Азербайджана .

«Видел ли я подобное раньше? Да.

Вгоняет ли это в депрессию? Да, пусть настоящие жизненные драмы – другие.

Но правда – как же это печально.

Обиднее всего в нынешней «Феррари» – постепенное и неумолимое скольжение в безликость. Когда «Макларен» будто бы загадочно застопорился, не «красные» заняли его место. Вовсе нет, совсем наоборот.

Есть Ферстаппен, который снова доминирует на ожившем «Ред Булл ». Но есть также и возродившийся «Мерседес », который обогнал «Гарцующих жеребцов» в чемпионате конструкторов. И, чтобы совсем не скучать, в течение уик-энда даже «Уильямс» и бывшая команда «Минарди» («Рейсинг Буллз» – Спортс’’) стабильно оказывались впереди Хэмилтона и Леклера.

Сказать ли об этом? Я напишу: классическая литания после гонки уже утомляет: «потенциал был», «мы просто не собрали все воедино», «шины не прогреваются» – вечная тема, затем днище, не забудем и про падение мощности и прочее бла-бла-бла», – поделился мыслями Туррини.

Фредерик Вассер: «И Хэмилтон, и Леклер имели шанс выступить лучше в квалификации. «Феррари» могла бы претендовать на подиум»

