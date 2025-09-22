  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «Вместе с «Монцей» гонку в Баку можно считать для «Ред Булл» лучшей в этом сезоне»
Макс Ферстаппен: «Вместе с «Монцей» гонку в Баку можно считать для «Ред Булл» лучшей в этом сезоне»

Ферстаппен доволен своим выступлением в Баку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что рад тому, какую форму команда смогла набрать в последних гонках. Ферстаппену удалось выиграть два Гран-при подряд и получить гипотетические шансы вмешаться в борьбу за чемпионский титул в конце сезона.

«Да, полагаю, что вместе с «Монцей» гонку в Баку можно считать для нас лучшей [в этом сезоне на данный момент]. Пожалуй. Ведь трасса в Монце никогда не была особенно сильной для «Ред Булл», и то, что мы смогли победить в таких условиях – это уже большой плюс.

В то время как этап в Баку [исторически] в целом складывается для меня неплохо. Хотя ничего особенно выдающегося тоже не было – за исключением гонок в 2021 и 2022 году. В остальном же нам в Баку обычно было непросто. Так что да, для нас было важно провести столь уверенный уик-энд», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Италии
Гран-при Азербайджана
logoРед Булл
