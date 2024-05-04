Макс Ферстаппен: «По ощущениям круг прошел ужасно. Не знаю, что случилось с остальными»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Ферстаппен удивлен поулу в квалификации к спринту в Майами.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Майами, где стартует первым.

«По ощущениям круг прошел ужасно. Возможно, во время последней сессии было просто невероятно трудно заставить шины работать. Уже во втором сегменте я чувствовал, что все идет не очень хорошо. То же самое было в третьем.

Я не особо улучшил время на «софте». Каким-то образом мы оказались первыми. Конечно, я рад, что так вышло. Но по какой-то причине пилотировать было неприятно. В практике болид управлялся вполне себе хорошо, я ощущал комфорт и уверенность. В квалификации же все было не очень.

Возможно, дело в покрытии. После практики я был вполне уверен, что мы можем побороться за поул [в квалификации к спринту], но во время квалификации мне уже так не казалось.

Но каким-то образом мы стали первыми. Не знаю, что случилось с остальными на последнем круге», – сказал Ферстаппен.  

Гран-при Майами-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

1 комментарий
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Остальные были медленнее.
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