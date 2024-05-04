Фредерик Вассер: «Феррари» не ожидала первый ряд от Леклера»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

Вассер поделился мыслями о скорости Леклера в Майами.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о квалификации к спринту на Гран-при Майами, которую Шарль Леклер завершил вторым после пропуска почти всей тренировки, а Карлос Сайнс – пятым.

«Мы уже на прошлом этапе видели, как скорость и результаты меняются от одной сессии к следующей, если используешь разные шины. Но, опять же, в этот раз все свелось к нескольким десятым.

Леклер прибавлял от круга к кругу, хотя он едва ли участвовал в утренней практике. Хорошая сессия для нас.

Трудно получить четкое представление о завтрашнем спринте и воскресной гонке. Мы не проезжали длинные отрезки на «медиуме» и «софте». Мы скорее готовились к воскресным длинным отрезкам. Надо воспринимать спринт как подготовку к воскресной гонке. Конечно, если появится возможность заработать хорошие очки, будет здорово.

Но я доволен проделанной работой. Мы не ожидали первый ряд от Шарля. В то же время Карлос до последнего поворота был на равных с Шарлем, так что мы в хорошем положении на «софте».

Леклер сегодня немного удивил в первых поворотах на «софте». Утром он не использовал эти шины», – заявил менеджер.

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