Шарль Леклер: «После двух плохих квалификаций ходили разговоры – здорово их прекратить»

Леклер отреагировал на второе время в пятницу в Майами.

Гонщик « » уступил лишь пилоту « » в квалификации к спринту.

Монегаск практически полностью пропустил единственную практику после разворота на первых минутах сессии.

«Квалификация была слабым местом два этапа подряд. В Китае стало чуть лучше, но у нас не было болида, чтобы это продемонстрировать.

Я проехал один круг в тренировке, так что пришлось сразу атаковать в квалификации. У нас был только один комплект шин в первом сегменте, поэтому было трудно, однако сразу же появились нужные ощущения. На старте сезона я работал над тем, как доводить покрышки до рабочего окна, и я почувствовал, что труд окупился.

Я очень рад, ведь ходит так много разговоров. В нашем спорте ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка. Когда плохо проводишь две квалификации подряд – а я не выступал прекрасно – начинаются разговоры.

Так что здорово их прекратить. Теперь нужно работать над стабильностью, постараться сохранить этот уровень, стабильно доводить шины до нужного рабочего окна, как я делал в прошлом», – подчеркнул Шарль.

Гран-при Майами-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram