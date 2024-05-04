Шарль Леклер: «После двух плохих квалификаций ходили разговоры – здорово их прекратить»

Теги Гран-при Китая Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Леклер отреагировал на второе время в пятницу в Майами.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в квалификации к спринту.

Монегаск практически полностью пропустил единственную практику после разворота на первых минутах сессии.

«Квалификация была слабым местом два этапа подряд. В Китае стало чуть лучше, но у нас не было болида, чтобы это продемонстрировать.

Я проехал один круг в тренировке, так что пришлось сразу атаковать в квалификации. У нас был только один комплект шин в первом сегменте, поэтому было трудно, однако сразу же появились нужные ощущения. На старте сезона я работал над тем, как доводить покрышки до рабочего окна, и я почувствовал, что труд окупился.

Я очень рад, ведь ходит так много разговоров. В нашем спорте ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка. Когда плохо проводишь две квалификации подряд – а я не выступал прекрасно – начинаются разговоры.

Так что здорово их прекратить. Теперь нужно работать над стабильностью, постараться сохранить этот уровень, стабильно доводить шины до нужного рабочего окна, как я делал в прошлом», – подчеркнул Шарль.

Гран-при Майами-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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1 комментарий
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В квале к гонке снова облажается, что тогда скажет?😬😬
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