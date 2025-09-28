Экс-сотрудница «Торо Россо» Касаткина: «От одного взгляда Марко хочется съежиться, не каждый может его выдержать»

Работавшая в «Торо Россо» специалистка рассказала о суровом имидже Марко.

Бывшая сотрудница «Торо Россо» (ныне – «Рейсинг Буллз») Екатерина Касаткина призналась, что советник «Ред Булл» Гельмут Марко производил впечатление при личном общении.

«Это действительно очень сильный, влиятельный человек, от одного взгляда которого хочется съежиться, и не каждый может его выдержать, скажу по себе.

Если к тебе подходит доктор Марко, значит, что-то случилось», – заявила Касаткина в подкасте комментатора Алексея Попова .

Екатерина вспомнила случай, когда Гельмут остался недоволен журналистами, для которых она организовала интервью австрийца на Гран-при России :

«Когда он ко мне подошел, глядя своим, прошу прощения, одним глазом… Тебе действительно в этот момент очень неловко, очень некомфортно».

