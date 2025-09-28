0

«Кадиллак» подписал экс-босса «Ауди» в «Ф-1» (Motorsport Magazin)

Бывший глава проекта «Ауди» в «Ф-1» перешел в «Кадиллак».

Адам Бейкер, бывший исполнительный директор проекта «Ауди» в «Формуле-1», подписал контракт с новой командой чемпионата «Кадиллак», сообщает RacingNews365 со ссылкой на Motorsport Magazin.

На новом месте работы менеджер будет отвечать за создание моторного подразделения. «Кадиллак» начнет выступать в «Ф-1» в 2026 году как клиентский коллектив «Феррари». Американцы намерены использовать собственные силовые установки с 2029-го.

«Ауди» также присоединяется к чемпионату в следующем сезоне. В заводскую команду немецкой марки будет трансформирован «Заубер».

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Все владельцы команд «Ф-1»: миллиард навара на доле «Макларена», оценка – $5 млрд!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Кадиллак
logoАуди
logoФормула-1
возможные переходы
logoЗаубер
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «В Испании все хотели быть как Алонсо. В картинге стало по 60-70 участников вместо 20-30»
141 минуту назад
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Сингапура
сегодня, 19:05
Экс-сотрудница «Торо Россо» Касаткина: «От одного взгляда Марко хочется съежиться, не каждый может его выдержать»
5сегодня, 18:31
Фернандо Алонсо: «Вне «Ф-1» меня забудут очень быстро. Даже Хэмилтон исчезнет с радаров за 4-5 лет»
15сегодня, 17:44
Умер экс-владелец команды «Ф-1» Озелла
сегодня, 17:05
Фернандо Алонсо о 12 годах без побед в «Ф-1»: «Это не кажется правильным»
6сегодня, 16:44
Флавио Бриаторе: «До Алонсо «Ф-1» даже не транслировали в Испании, были одни мотогонки»
сегодня, 16:13
Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»
сегодня, 15:58
Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»
сегодня, 15:38
Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»
1сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19