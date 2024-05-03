Ландо Норрис о травме носа: «Это лишь небольшой порез. Хотел бы я, чтобы история была покруче»

Норрис рассказал о порезе носа и нелюбви к известности.

В преддверии пилот « » посетил Амстердам с друзьями, где отметил национальный праздник «День Короля». Вечеринка закончилась тем, что гонщик порезал нос. Позже фотографии с перебинтованным быстро разлетелись по сети.

«У меня много друзей, так что это были хорошие выходные. Уже на следующее утро я улетел прямо в Майами.

[Причиной пореза] был всего лишь кусок разбитого стекла – очевидно, все выглядело намного хуже, чем было на самом деле. Все думали, что это ужасная травма, но это лишь небольшой порез.

Хотел бы я, чтобы история была покруче. Если я смогу провести пару дней с друзьями, то я наслажусь ими.

Люди придали этому большее значение, чем есть на самом деле, – это просто маленький порез. Но меня это не смущает, я не пытаюсь ничего скрыть.

Я сфотографировался и улетел [в Майами], когда дело получило куда больше внимания, чем следовало. Меня узнают везде, куда бы я ни пошел. Это касается каждого пилота: тебя довольно часто узнают, особенно после [документального сериала] Drive to Survive и прочих подобных вещей, – и тебя узнают не только фанаты гонок.

Определенно [для пилотов] все хуже, чем несколько лет назад. Хотел бы я, чтобы меня реже замечали? Да, но это часть моей работы, мне не на что жаловаться.

Порой, когда ты отправляешься пообедать или провести время с семьей, то, полагаю, хочешь, чтобы на тебя поменьше обращали внимания. Ты постоянно ощущаешь на себе несколько взглядов.

Но я уверен, что у тех, кто еще более знаменит, ситуация еще хуже. Уверен, многие хотели бы оказаться в «Формуле-1» – так что где-то ты выигрываешь, а где-то терпишь лишения», – сказал Норрис.

Норрис получил травму головы на празднике в Амстердаме