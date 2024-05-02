Чжоу Гуаньюй о переходе Хюлькенберга: «Изучаем различные варианты продолжения карьеры, чтобы определить, какой из них окажется наилучшим»

Чжоу не исключает сохранения места в «Заубере».

По мнению китайского гонщика, у него остаются шансы сохранить место в команде на следующий сезон, несмотря на то, что в «Заубере» уже подписали контракт с Нико Хюлькенбергом:

«Все это объявление состоялось немного раньше, чем я ожидал, но мой подход это в любом случае никак не меняет. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей работе с моей нынешней командой, чтобы доказать, что я на многое способен и выкладываться на полную – ради своего будущего. И да, разумеется, мы изучаем различные варианты продолжения карьеры, чтобы определить, какой из них окажется для меня наилучшим.

Мы никак не были вовлечены в сделку по приглашению , так что я тут ничего не могу сказать – в том числе о месте в кокпита второго болида, которое остается свободным. Могу лишь сказать, что Андреас Зайдль [исполнительный директор « »] изучает разные варианты – в том числе вариант с продолжением сотрудничества со мной или с Валттери Боттасом. И конечно существует вероятность, что я могу остаться здесь в будущем».

также высказался о возможном возвращении в « » – поскольку в прошлом он был участником молодежной программы «Рено»:

«Я покинул «Рено» ни с кем не ссорясь – мне кажется, тогда все прошло довольно гладко. В то время нам было доступно только одно свободное место в «Ф-1» – в «Альфа Ромео – Заубере», и меня отпустили. У меня просто закончился контракт пилота молодежной программы, и меня отпустили, потому что в тот момент не могли продвинуть меня в «Формулу-1».

Думаю, между нами сохранились нормальные отношения, и я думаю, что такая возможность [перехода в «Альпин»] действительно существует. Вопрос, насколько она реальна? Я не уверен, об этом пока рано говорить. Но да, разумеется, я изучу все варианты и выберу наиболее для себя подходящий».

Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант