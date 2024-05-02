Фернандо Алонсо: «Нужно думать, как лучше адаптировать формат гоночного уик-энда со спринтом»

Алонсо выступает за доработку формата спринта в «Формуле-1».

На Гран-при Майами « » проведет еще один гоночный уик-энд, предусматривающий проведение спринт-квалификации и самого спринта.

По словам пилота « », формат такого уик-энда все равно нуждается в доработке, поскольку сейчас гонщики в основном заняты тем, что берегут комплекты шин к основной квалификации и непосредственно Гран-при в воскресенье.

«Было бы здорово, если бы пилотам выделяли больше комплектов шин. Потому что сейчас первая [и единственная] практика сводится к тому, кто сумеет израсходовать меньше комплектов шин. Для болельщиков это не очень хорошая ситуация.

В идеале пилоты вообще не хотят выезжать на трассу в первой практике, чтобы сберечь шины. А в спринте ты не слишком сильно атакуешь, чтобы не получить штраф.

Разумеется, мы так действовать не будем – потому что на этапе в Майами нам нужно постараться побольше выяснить о работе болида. Но при этом всем нам стоит продолжать думать о том, как лучше адаптировать формат гоночного уик-энда со спринтом», – рассказал .

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