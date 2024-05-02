«Андретти» придется объединяться или заменять одну из команд для участия в «Ф-2» или «Ф-3»

В младших «формулах» не увеличат количество команд ради «Андретти».

Исполнительный директор «Формулы-2» и «Формулы-3» Бруно Мишель сообщил, что серии не собираются увеличивать число коллективов.

О желании присоединиться к чемпионатам заявляли в «Андретти». По словам Мишеля, американцам придется договариваться с одним из нынешних участников.

«Если говорить в «Формуле-3», я считаю, что увеличение количества болидов абсолютно исключено. 30 машин – это уже много, и это очень хорошее число.

Командам нужно найти пилотов, а это не всегда простая ситуация. Даже с учетом всех категорий ниже «Формулы-3», будь то « -4», Региональная «Формула», это нелегко.

В GP2 раньше было 26 болидов, потом 20, затем 22. Я вполне доволен текущими показателями по ряду причин. Во-первых, опять же, это должно иметь смысл с точки зрения команд и поиска гонщиков.

Также надо посмотреть на то, сколько мест доступно в «Формуле-1» – в «Формуле-2» не должно быть слишком много пилотов, иначе возникает непростая ситуация. Я бы сказал, что в данный момент я не особо предрасположен к увеличению количества команд [в данном случае Бруно Мишель слукавил – спортивный регламент «Ф-2» допускает участие в чемпионате до 13 команд по 2 машины от каждой, прим. Sports].

[«Андретти»] может договориться с одной из команд. И всегда есть вероятность, что какой-то коллектив не станет участвовать или не сможет продолжать работу. В таком случае появится шанс», – отметил Мишель.

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