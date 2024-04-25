Джонни Херберт: «Сайнс идеально подошел бы «Астон Мартин». Лоренс Стролл должен выбрать между бизнесом и семьей – Ланс не станет чемпионом, наверное»

Херберт допустил замену Стролла на Сайнса в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мыслями о будущем .

По мнению Джонни, владельцу «Астон Мартин» Лоренсу Строллу предстоит в ближайшее время принять непростое решение: сохранить в команде сына или сделать из «Феррари» напарником Фернандо Алонсо.

«Порой Ланса критикуют несправедливо, поскольку его отец – канадский миллиардер, которому принадлежит команда, и критики говорят, что это единственная причина, почему он там. Он завоевал поул, лидировал в гонках «Ф-1» и показывал настоящую скорость. Он выиграл Европейский чемпионат «Ф-3», а это непросто. Даже если ты в команде отца, все равно нужно сделать это, выполнить свою работу в болиде. И у него получилось.

Однако в нынешнем сезоне ему непросто. Есть проблемы. В прошлом году тоже было тяжело в какой-то мере. Я всегда его поддерживал, так как у него были хорошие выступления. Но станет ли он чемпионом мира «Ф-1»? Наверное, нет – ему не хватает стабильности.

Ланс и « » на перепутье. В «Астон» много вложено ради успеха в «Ф-1». – часть этого пути. Строится новая база, новая аэротруба. Деньги вкладываются не для того, чтобы топтаться на месте.

Для движения вперед необходимо, чтобы оба пилота делали то, чего от них ожидают. И неважно, кто ты: надо либо побеждать напарника, либо находиться рядом, а сейчас это не совсем так.

Настанет момент, когда Лоренсу придется решать. На мой взгляд, если «Астон» стремится к успеху и хочет двигаться вперед, есть парень, который подошел бы идеально – Карлос Сайнс. Он выступает блестяще за «Феррари», зная, что у него нет работы на следующий сезон. Карлос в своей лучшей форме, что я когда-либо видел. Будет печально, если «Астон» упустит Карлоса.

[Отец и сын Строллы] уже давно вместе проходят свой путь в автоспорте. Лоренс всегда был фанатом гонок. Ему очень повезло прожить это через своего сына. Будет очень тяжело, у них крепкие отношения.

Разумеется, он хочет предоставить сыну наилучший шанс из возможных, но он все-таки бизнесмен. Он на развилке и должен выбрать между бизнесом и семьей. Для того, чтобы «Астон Мартин» продолжил путь, команде нужны лучшие из лучших. Это проверка реальностью. Я ему сочувствую.

Чтобы заполучить Карлоса, надо действовать быстро. Хочет ли [Лоренс Стролл] упустить пилота, который выступает как никогда хорошо и доступен?

Лоренс уже предложил Эдриану Ньюи из «Ред Булл» безумную сделку. Вот Лоренс, которого я знаю. Он понимает, что Ньюи тут же сделает команду совершенно другой и успех наверняка придет быстро.

Несколько месяцев назад Ньюи сказал журналисту, что одно из немногих сожалений связано с тем, что он не поработал с Фернандо Алонсо. Он любит вызовы, когда нужно фактически начинать с нуля – уверен, ему интересно. Сейчас он очень счастлив в «Ред Булл», несмотря на продолжающуюся сагу [со скандалами вокруг Кристиана Хорнера и потенциального ухода Макса Ферстаппена].

На месте Ньюи я бы принял вызов. Также с ним заигрывает «Феррари». Он уже уходил из «Макларена» в «Ред Булл», почему не сделать это вновь?» – заключил Херберт.

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