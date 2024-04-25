Джонни Херберт: «Сайнс идеально подошел бы «Астон Мартин». Лоренс Стролл должен выбрать между бизнесом и семьей – Ланс не станет чемпионом, наверное»

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Херберт допустил замену Стролла на Сайнса в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мыслями о будущем Ланса Стролла.

По мнению Джонни, владельцу «Астон Мартин» Лоренсу Строллу предстоит в ближайшее время принять непростое решение: сохранить в команде сына или сделать Карлоса Сайнса из «Феррари» напарником Фернандо Алонсо.

«Порой Ланса критикуют несправедливо, поскольку его отец – канадский миллиардер, которому принадлежит команда, и критики говорят, что это единственная причина, почему он там. Он завоевал поул, лидировал в гонках «Ф-1» и показывал настоящую скорость. Он выиграл Европейский чемпионат «Ф-3», а это непросто. Даже если ты в команде отца, все равно нужно сделать это, выполнить свою работу в болиде. И у него получилось.

Однако в нынешнем сезоне ему непросто. Есть проблемы. В прошлом году тоже было тяжело в какой-то мере. Я всегда его поддерживал, так как у него были хорошие выступления. Но станет ли он чемпионом мира «Ф-1»? Наверное, нет – ему не хватает стабильности.

Ланс и «Астон Мартин» на перепутье. В «Астон» много вложено ради успеха в «Ф-1». Фернандо Алонсо – часть этого пути. Строится новая база, новая аэротруба. Деньги вкладываются не для того, чтобы топтаться на месте.

Для движения вперед необходимо, чтобы оба пилота делали то, чего от них ожидают. И неважно, кто ты: надо либо побеждать напарника, либо находиться рядом, а сейчас это не совсем так.

Настанет момент, когда Лоренсу придется решать. На мой взгляд, если «Астон» стремится к успеху и хочет двигаться вперед, есть парень, который подошел бы идеально – Карлос Сайнс. Он выступает блестяще за «Феррари», зная, что у него нет работы на следующий сезон. Карлос в своей лучшей форме, что я когда-либо видел. Будет печально, если «Астон» упустит Карлоса.

[Отец и сын Строллы] уже давно вместе проходят свой путь в автоспорте. Лоренс всегда был фанатом гонок. Ему очень повезло прожить это через своего сына. Будет очень тяжело, у них крепкие отношения.

Разумеется, он хочет предоставить сыну наилучший шанс из возможных, но он все-таки бизнесмен. Он на развилке и должен выбрать между бизнесом и семьей. Для того, чтобы «Астон Мартин» продолжил путь, команде нужны лучшие из лучших. Это проверка реальностью. Я ему сочувствую.

Чтобы заполучить Карлоса, надо действовать быстро. Хочет ли [Лоренс Стролл] упустить пилота, который выступает как никогда хорошо и доступен?

Лоренс уже предложил Эдриану Ньюи из «Ред Булл» безумную сделку. Вот Лоренс, которого я знаю. Он понимает, что Ньюи тут же сделает команду совершенно другой и успех наверняка придет быстро.

Несколько месяцев назад Ньюи сказал журналисту, что одно из немногих сожалений связано с тем, что он не поработал с Фернандо Алонсо. Он любит вызовы, когда нужно фактически начинать с нуля – уверен, ему интересно. Сейчас он очень счастлив в «Ред Булл», несмотря на продолжающуюся сагу [со скандалами вокруг Кристиана Хорнера и потенциального ухода Макса Ферстаппена].

На месте Ньюи я бы принял вызов. Также с ним заигрывает «Феррари». Он уже уходил из «Макларена» в «Ред Булл», почему не сделать это вновь?» – заключил Херберт.

«Кровь вскипает», «Остальные же не врезались!» В «Ф-1» разнос сына миллиардера – зевнул торможение и вынес двоих

Нико Росберг: «Сайнс с отцом пытаются вытянуть из «Ред Булл» еще пару миллионов»

8 комментариев
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Имхо, но Строллу нравиться быть гонщиком. С таким же успехом можно предложить подростку уступить мощный комп кому-то, раз он среде играет в Контру по сети. Ему играть нравится и быть частью сообщества.
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Стролл давно всё выбрал, и ездить его сынок будет хоть до 50, если будет желание и бабло.
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Не только Ланс не станет чемпионом, но ещё пилотов 16 из пелотона. Пока Ланс гоняет, команда нормально финансируется и Алонсо может показывать неплохие результаты для не топовой и не заводской команды
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Ответ Великий Алонсо
Было бы славно. Алонсо бы и Сайнса натянул, ему вообще без разницы кого громить, за более чем 20-летнюю карьеру Алонсо был быстрее всех своих напарников, он быстрейший человек на Земле. Раз Ферстаппен ссыт Алонсо, то как минимум Сайнс заслужит уважение.
Алонсо крут! Но и Сайнс уже заслужил уважение.
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+2
Ответ Великий Алонсо
Было бы славно. Алонсо бы и Сайнса натянул, ему вообще без разницы кого громить, за более чем 20-летнюю карьеру Алонсо был быстрее всех своих напарников, он быстрейший человек на Земле. Раз Ферстаппен ссыт Алонсо, то как минимум Сайнс заслужит уважение.
Вопрос кто кого ссыт Алонсо сам же продлился)))
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