Карлос Сайнс о выборе новой команды: «У каждого варианта есть свою плюсы и минусы – но я рассмотрю их все»

Сайнс рассматривает все варианты продолжения карьеры в «Ф-1».

Пилот « » покинет итальянскую команду по окончании сезона-2024, уступив место Льюису Хэмилтону. И в данный момент Сайнс находится в поиске нового для себя коллектива.

Считается, что Сайнс ведет переговоры и с « », и с « » [в данный момент выступает под маркой «Заубер»], а вот вариант с переходом « » считается маловероятным – как минимум в том случае, если австрийскую конюшню не покинет Макс Ферстаппен.

«Думаю, все зависит от того, что именно команда тебе предлагает и о какого рода проекте идет речь. Как гонщик я всегда буду стремиться найти тот вариант, который позволит мне оказаться за рулем наиболее быстрой машины. Особенно учитывая ту форму, в которой я сейчас нахожусь.

Я думаю, что в случае получения хорошей машины в подходящий сезон, я смогу выигрывать гонки, попадать на подиумы – как я способен выиграть гонку и в нынешнем сезоне. Таков мой приоритет номер один как гонщика – победы. Этот подход всегда будет в меня заложен, как и упорная работа. Это то, к чему я всегда буду стремиться.

Безусловно, говоря о рынке пилотов сейчас там есть очень интересные варианты как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. И я все эти варианты либо уже рассматриваю, либо буду рассматривать. И тут у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, скажем так.

Я рассмотрю все варианты, но, как я уже говорил, сейчас лучшая новость в том, что все эти варианты по-прежнему доступны и у нас есть время на то, чтобы изучить ситуацию», – рассказал .

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