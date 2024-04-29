Индикар. «Эрроу Макларен» уволил травмированного Малукаса, ни разу не выступившего за команду
Малукас не будет выступать за «Эрроу Макларен».
Команда «Эрроу Макларен» объявила о прекращении сотрудничества с Дэвидом Малукасом.
22-летний американец должен был провести третий сезон в «Индикаре» и первый – за «Эрроу Макларен». Гонщик повредил запястье в феврале, катаясь на горном велосипеде, и так и не принял участие в заездах. Неизвестно, когда Дэвид восстановится, подчеркнули в команде, мотивируя решение.
На двух этапах (в том числе одном внезачетном) Малукаса заменял Каллум Айлотт, на двух других – Тео Пуршер.
«Эрроу Макларен» пока не сообщил, кто займет кокпит в оставшейся части сезона.
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