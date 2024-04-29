Индикар. «Эрроу Макларен» уволил травмированного Малукаса, ни разу не выступившего за команду

Теги Индикар Каллум Айлотт Эрроу Макларен Тео Пуршер Авто

Малукас не будет выступать за «Эрроу Макларен».

Команда «Эрроу Макларен» объявила о прекращении сотрудничества с Дэвидом Малукасом.

22-летний американец должен был провести третий сезон в «Индикаре» и первый – за «Эрроу Макларен». Гонщик повредил запястье в феврале, катаясь на горном велосипеде, и так и не принял участие в заездах. Неизвестно, когда Дэвид восстановится, подчеркнули в команде, мотивируя решение.

На двух этапах (в том числе одном внезачетном) Малукаса заменял Каллум Айлотт, на двух других – Тео Пуршер.

«Эрроу Макларен» пока не сообщил, кто займет кокпит в оставшейся части сезона.

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