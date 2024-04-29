Отмар Сафнауэр ответил Фамену: «Для несведущих: над «Альпин»-2024 начали работать после моего ухода»

Сафнауэр не взял на себя ответственность за провал «Альпин» в 2024 году.

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр отреагировал на слова нынешнего главы команды Бруно Фамена.

Фамен сообщил, что медленный болид французов является «результатом предыдущего менеджмента». «Альпин» не заработала ни одного очка в 2024 году и занимает девятое место в Кубке конструкторов.

«Это хороший вопрос.

Работа на CFD и в аэротрубе ограничена по времени и геометриям. Ты даже не можешь использовать аэротрубу на полную – пожалуй, лишь наполовину, как и CFD. Из-за этого и из-за ограничений регламента практически все работают над актуальной машиной до [летнего] перерыва. А затем все зависит от того, как быстро ты можешь произвести свои находки – некоторые обновления прибывают даже в Сингапур.

После перерыва все переключаются на болид следующего года. Можно поменять монокок, можно поменять геометрию, перейти от тяги к толкателям – ты вносишь изменения. В этот момент ты начинаешь различные эксперименты, которые не обязательно применимы к текущей машине. Вот что произошло в « ».

Алан [Пермейн, спортивный директор] и я ушли в июле, а после этого команда начала работать над болидом на следующий сезон. Тогда же уволился и Пэт [ , ныне технический директор « »].

Поэтому для несведущих: можно говорить, что все проблемы создали те парни, однако я так не считаю», – заявил Сафнауэр.

Отмар также ответил на вопрос, понимают ли в компании «Рено», как достичь своих целей в «Формуле-1»:

«Насколько я вижу, нет.

Речь не только о «Рено» – даже большие автопроизводители, в ДНК которых есть гонки, не должны вмешиваться. Разница очень большая, надо оставить это экспертам. Единственная схожесть в том, что есть четыре колеса и руль – вот и все. Остальное отличается.

Да, это называют «машиной», но технология разработки другая, используемые технологии отличаются, инженерный уровень разный, как и уровень образования инженеров».

На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?

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