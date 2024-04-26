Комментатор «Ф-1» Дэвид Крофт: «Гасли может оказаться в «Уильямсе» – они с Оконом, скорее всего, покинут «Альпин»

Дэвид Крофт поделился ожиданиями от переходов в «Формуле-1».

Многолетний комментатор Sky Sports считает, что в следующем году в составах команд могут произойти значительные изменения.

«Думаю, и правда отправится в « » [« » с 2026 года]. И за «Ауди» он будет выступать вместе с . Думаю, что именно туда отправится Сайнс, потому что в «Мерседесе» будут продвигать Андреа Кими Антонелли – это логичный шаг. А в «Ред Булл» оставят – поскольку это тоже кажется наиболее логичным решением.

Чжоу может отправиться в «Альпин». Если помните, он был участником молодежной программы «Рено» и вполне может к ним вернуться. А вот Окон или Гасли – а скорее всего оба, – «Альпин» покинут.

Гасли может оказаться в «Уильямсе». Уверен, они уже вели переговоры о том, чтобы Гасли стал напарником Алекса Албона. Освободиться может место и для Джека Дуэна, который уже какое-то время ждет своего шанса и успел адаптироваться в команде. «Хаас»? Нет. Я думаю, что за «Хаас» будут выступать Кевин Магнуссен и Оливер Бермэн», – рассказал Крофт.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?