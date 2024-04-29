Андреас Зайдль: «Хюлькенберг нужен «Ауди» из-за опыта, командной работы и отличного технического понимания»

Зайдль объяснил, почему «Ауди» выбрала Хюлькенберга.

Исполнительный директор « » Андреас Зайдль прокомментировал подписание контракта с пилотом «Хааса» .

Немецкий гонщик, работавший с Зайдлем в « » на победных «24 часах Ле-Мана» в 2015 году, в следующем сезоне присоединится к «Зауберу», который с 2026-го станет заводской командой «Ауди».

«Очевидно, что при такой плотной борьбе получить наилучшую пару пилотов – вопрос первостепенной важности. Также есть смысл в том, чтобы будущий состав заводской «Ауди» был в болидах уже в 2025-м и поддерживал проект с самого начала.

Гонщики также могут помочь нам в плане мотивации и направления развития. Поэтому Нико – прекрасный выбор. В его скорости сомнений нет. Из-за своего опыта, командной работы и отличного технического понимания он является тем, кто нам нужен», – заявил менеджер.

Зайдль прокомментировал слухи о щедром предложении «Ауди» из «Феррари»:

«Безусловно, наш подход не заключается в том, чтобы мотивировать пилотов или иных сотрудников огромными суммами. Фактически у нас финансовые ресурсы топ-команды, однако мы действительно думаем о том, как использовать каждый франк или евро разумно и эффективно».

Также Андреас ответил на вопрос о том, будет ли напарником Нико опытный спортсмен или юниор:

«Есть смысл пригласить хотя бы одного опытного гонщика, потому что перед нами встанет множество вызовов. Так что это могут быть два опытных пилота или опытный в паре с сильным новичком.

Мы продолжаем вести переговоры, следим за рынком и, разумеется, выступлениями Чжоу и Валттери [ ]».

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