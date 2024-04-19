Макс Ферстаппен: «Я словно пилотировал на льду»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен поделился мыслями о неудаче в Китае.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лишь четвертым по итогам квалификации к спринту.

«Невероятно скользко. Я испытывал большие проблемы с тем, чтобы довести шины до нужной температуры, поэтому было так тяжело удерживать болид на трассе. У меня машина так и не «включилась», я словно пилотировал на льду.

Поэтому позиция в квалификации вполне заслуженная, в дождевых условиях у меня просто не сработало. Хотя на сухой трассе, думаю, мы смотрелись достаточно хорошо, и этим я доволен», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец сообщил об ожиданиях от субботнего спринта:

«Старт с внутренней траектории – неидеальная ситуация, сцепление там гораздо хуже из-за покрашенной штуки на асфальте, так что попытаемся стартовать как можно лучше. Затем, полагаю, будет довольно долгий отрезок на одном комплекте шин – мне кажется, будет достаточно интересно».

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8 комментариев
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Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? ©
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Ответ Mik mik
Комментарий удален модератором
Нажми на кнопку и улетишь в закат,
Твоя мечта осуществится.
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Макс потихоньку начинает превозмогать.
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Ответ Paninaro
Технология, 91... Ностальгия.
Сенна чемпион...
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