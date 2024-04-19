Андреа Стелла: «В ФИА сами восстановили время круга Норриса»

Теги Гран-при Китая ФИА Макларен Формула-1 Андреа Стелла регламент Ландо Норрис Авто

Стелла объяснил, как Норрис сохранил победу в спринт-квалификации в Китае.

Первоначально время круга пилота «Макларена», которое позволяло ему оказаться на первой позиции, было аннулировано из-за нарушений границ трассы.

Проблема заключалась в том, что Норрис выехал за пределы трека в последнем повороте, при этом проехавшись по гравию. В обычной ситуации правила гласят, что в случае такой срезки аннулируется время не только нынешнего [на котором была допущена ошибка], но и следующего круга. Поскольку в теории выезд на внешнюю траекторию за границы трассы в последнем повороте дает пилоту лучший разгон. Однако на Гран-при Китая данное правило не применимо в связи с тем, что в случае нарушения границы трассы пилот выезжает на гравий и автоматически теряет время и скорость.

В итоге стюарды вернули Норрису показанное время, поскольку в данном случае пилот «Макларена» при выезде за пределы трека никак не мог отыграть за счет этого время.

«Мы думаем, все дело может быть в том, что на предыдущем, установочном круге, Ландо выехал за пределы трека в последнем повороте. И стюарды могли подумать, что это могло [в лучшую сторону нечестным путем] повлиять на следующий круг Ландо, по итогам которого он выиграл поул. И сам последний круг Ландо проехал абсолютно чисто. Так что в итоге ФИА восстановила ранее аннулированное время круга», – рассказал Стелла.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

3 комментария
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А че, так можно было?
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