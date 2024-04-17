Ландо Норрис: «Верю в то, что способен выиграть чемпионат с «Маклареном», бросить вызов Ферстаппену»
Норрис верит в шанс стать чемпионом в составе «Макларена».
Когда в прошлом году Ландо подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт, многие посчитали, что Норрис предпочел безопасный вариант и побоялся переходить в «Ред Булл» и выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном.
Норрис же заявил, что готов бросить вызов Ферстаппену, но при этом больше шансов для себя видит именно в «Макларене».
«Я верю в то, что способен выиграть чемпионат с «Маклареном», поэтому и подписал с командой новый контракт. И я абсолютно уверен, что смогу противостоять Максу, бросить ему вызов.
При этом я очень высоко оценивал талант Макса и считаю, что любому будет очень трудно победить его в его команде, будучи его напарником в «Ред Булл». Он сам мог в свое время перейти в «Мерседес» и сразиться с Льюисом Хэмилтоном, но было бы это разумным ходом? Вероятно, что нет. И сейчас его бы не было в «Ред Булл» и мы бы видели совсем другую историю.
Я совершенно не боюсь Макса. И мне хочется с ним побороться. Люди ставят его в один ряд с лучшими в истории, так что мне бы хотелось показать, чего я стою, сразившись с ним. И я с нетерпением жду такой возможности. Но, конечно бороться бы хотелось за позицию, на равных, а не когда Макс оказывается на 0,5 секунды быстрее и просто проезжает мимо», – рассказал Норрис.
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Что касается двигателей. Возможно Мерседес как раз построит конкурентный, в отличии от быков. А шасси, возможно, Макларен построит лучше чем Мерседес. Но это коненно не точно )
А учитывая, что маки двигатель сами не строят, 2026 тоже выглядит сомнительным.