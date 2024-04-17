Ландо Норрис: «Верю в то, что способен выиграть чемпионат с «Маклареном», бросить вызов Ферстаппену»

Норрис верит в шанс стать чемпионом в составе « ».

Когда в прошлом году подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт, многие посчитали, что Норрис предпочел безопасный вариант и побоялся переходить в «Ред Булл» и выступать в одной команде с .

Норрис же заявил, что готов бросить вызов Ферстаппену, но при этом больше шансов для себя видит именно в «Макларене».

«Я верю в то, что способен выиграть чемпионат с «Маклареном», поэтому и подписал с командой новый контракт. И я абсолютно уверен, что смогу противостоять Максу, бросить ему вызов.

При этом я очень высоко оценивал талант Макса и считаю, что любому будет очень трудно победить его в его команде, будучи его напарником в « ». Он сам мог в свое время перейти в «Мерседес» и сразиться с , но было бы это разумным ходом? Вероятно, что нет. И сейчас его бы не было в «Ред Булл» и мы бы видели совсем другую историю.

Я совершенно не боюсь Макса. И мне хочется с ним побороться. Люди ставят его в один ряд с лучшими в истории, так что мне бы хотелось показать, чего я стою, сразившись с ним. И я с нетерпением жду такой возможности. Но, конечно бороться бы хотелось за позицию, на равных, а не когда Макс оказывается на 0,5 секунды быстрее и просто проезжает мимо», – рассказал Норрис.

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