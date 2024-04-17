Ландо Норрис: «Верю в то, что способен выиграть чемпионат с «Маклареном», бросить вызов Ферстаппену»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис верит в шанс стать чемпионом в составе «Макларена».

Когда в прошлом году Ландо подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт, многие посчитали, что Норрис предпочел безопасный вариант и побоялся переходить в «Ред Булл» и выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном.

Норрис же заявил, что готов бросить вызов Ферстаппену, но при этом больше шансов для себя видит именно в «Макларене».

«Я верю в то, что способен выиграть чемпионат с «Маклареном», поэтому и подписал с командой новый контракт. И я абсолютно уверен, что смогу противостоять Максу, бросить ему вызов.

При этом я очень высоко оценивал талант Макса и считаю, что любому будет очень трудно победить его в его команде, будучи его напарником в «Ред Булл». Он сам мог в свое время перейти в «Мерседес» и сразиться с Льюисом Хэмилтоном, но было бы это разумным ходом? Вероятно, что нет. И сейчас его бы не было в «Ред Булл» и мы бы видели совсем другую историю.

Я совершенно не боюсь Макса. И мне хочется с ним побороться. Люди ставят его в один ряд с лучшими в истории, так что мне бы хотелось показать, чего я стою, сразившись с ним. И я с нетерпением жду такой возможности. Но, конечно бороться бы хотелось за позицию, на равных, а не когда Макс оказывается на 0,5 секунды быстрее и просто проезжает мимо», – рассказал Норрис.

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18 комментариев
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Ландо, безусловно, талантливый парень. Но он очень сильно рискует поставить кучу новых не самых интересных рекордов, как, например, количество гонок без побед.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
А эти 2026-2027 года сейчас с тобой в одной комнате?))
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Ответ ASphotographer
Ландо, безусловно, талантливый парень. Но он очень сильно рискует поставить кучу новых не самых интересных рекордов, как, например, количество гонок без побед.
Если он добьется свой цели, то кому будет дело до этих рекордов?
+9
-3
+6
Ответ ASphotographer
как мы видим, не в этом сезоне, и, скорее всего, не в следующем. А учитывая, что маки двигатель сами не строят, 2026 тоже выглядит сомнительным.
Всё выглядит так, что ни в этом ни в следующем году никто не сможет, кроме Макса. Так стоит ли Ландо сейчас переживать по этому поводу? Вряд ли.

Что касается двигателей. Возможно Мерседес как раз построит конкурентный, в отличии от быков. А шасси, возможно, Макларен построит лучше чем Мерседес. Но это коненно не точно )
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По текущей ситуации не видно что макларен не то что за титул, а даже за отдельные победы сможет бороться в обозримом будущем.
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Ответ mclaren-honda
Надо ему в Альпин идти, они двигатель сами строят, у них 2026й будет супер успешным
у альпин проблемы уровня "лебедь, щука и рак"
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Ответ ASphotographer
как мы видим, не в этом сезоне, и, скорее всего, не в следующем. А учитывая, что маки двигатель сами не строят, 2026 тоже выглядит сомнительным.
Надо ему в Альпин идти, они двигатель сами строят, у них 2026й будет супер успешным
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Ответ ASphotographer
как мы видим, не в этом сезоне, и, скорее всего, не в следующем. А учитывая, что маки двигатель сами не строят, 2026 тоже выглядит сомнительным.
Это уже другой вопрос, на который ответит время, сейчас нет смысла предполагать, но глупо отрицать, что Маки сделали огромный шаг вперёд и могут выстрелить в любом сезоне.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Замри а.не про таоего тут новость.
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Ответ Клименко
Ландо с трудом не натянул Сайнца, которого натянул Макс в 17 лет
Ландо был новичком. Сходу обыгрывал по чистой скорости уже опытного Сайнса, лишь уступая в работе с шинами. 17-летний Макс в этом компоненте сосал бибу
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Ответ 1CEMAN
Ландо был новичком. Сходу обыгрывал по чистой скорости уже опытного Сайнса, лишь уступая в работе с шинами. 17-летний Макс в этом компоненте сосал бибу
Во 2 сезоне тоже Норрис был новичком? Там с Сайнцем все наравне. А Макс вздрючил Сайнца
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Ответ flegmatichen
Всё выглядит так, что ни в этом ни в следующем году никто не сможет, кроме Макса. Так стоит ли Ландо сейчас переживать по этому поводу? Вряд ли. Что касается двигателей. Возможно Мерседес как раз построит конкурентный, в отличии от быков. А шасси, возможно, Макларен построит лучше чем Мерседес. Но это коненно не точно )
по части шасси маки могут, но, опять же, не в первый год смены регламента, потому как мерсы всё же под своё шасси изначально строят мотор, а маки уже приспосабливаются. Но это ф1, тут заурядный Браун может выстрелить так, что запала на многие годы хватает
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Ответ Flylink
Если он добьется свой цели, то кому будет дело до этих рекордов?
как мы видим, не в этом сезоне, и, скорее всего, не в следующем.
А учитывая, что маки двигатель сами не строят, 2026 тоже выглядит сомнительным.
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Ответ ASphotographer
Ландо, безусловно, талантливый парень. Но он очень сильно рискует поставить кучу новых не самых интересных рекордов, как, например, количество гонок без побед.
Гонки без побед вряд ли, а вот подиумы без побед 💯
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На равных болидах Ландо с трудом, но натянул бы Макса
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Обновление легенды, с РБ и Мерседес не получилось))
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Ответ 1CEMAN
На равных болидах Ландо с трудом, но натянул бы Макса
Ландо с трудом не натянул Сайнца, которого натянул Макс в 17 лет
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