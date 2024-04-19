Гран-при Китая-2024. Практика. Стролл – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
19 апреля 2024 года
Практика
1. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 1.36,302 (19 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,327 (21)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358 (24)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,388 (23)
5. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,799 (22)
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,816 (22)
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,911 (22)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,927 (19)
9. Даниэль Риккардо («РБ») +0,936 (24)
10. Валттери Боттас («Заубер») +1,228 (23)
11. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,324 (22)
12. Юки Цунода («РБ») +1,704 (25)
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,788 (19)
14. Карлос Сайнс («Феррари») +1,982 (17)
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,984 (20)
16. Ландо Норрис («Макларен») +2,328 (18)
17. Джордж Расселл («Мерседес») +2,504 (20)
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,537 (23)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,634 (21)
20. Пьер Гасли («Альпин») +2,974 (21)
Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы
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16-19-хард
20-Гасли-софт
Фернандо тоже.
Ландо за 3 минуты до конца на своём быстром круге шёл на полсекунды быстрее РБ, но попал в трафик на третьем секторе и поехал в боксы