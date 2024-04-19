Гран-при Китая-2024. Практика. Стролл – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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Шанхай Интернэшнл, Шанхай
19 апреля 2024 года
Практика
 
1. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 1.36,302 (19 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,327 (21)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358 (24)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,388 (23)
5. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,799 (22)
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,816 (22)
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,911 (22)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,927 (19)
9. Даниэль Риккардо («РБ») +0,936 (24)
10. Валттери Боттас («Заубер») +1,228 (23)
11. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,324 (22)
12. Юки Цунода («РБ») +1,704 (25)
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,788 (19)
14. Карлос Сайнс («Феррари») +1,982 (17)
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,984 (20)
16. Ландо Норрис («Макларен») +2,328 (18)
17. Джордж Расселл («Мерседес») +2,504 (20)
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,537 (23)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,634 (21)
20. Пьер Гасли («Альпин») +2,974 (21)
 

Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы

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13 комментариев
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Алонсо на таком астоне уже чемпионом был бы
+38
-1
+37
1-15-софт
16-19-хард
20-Гасли-софт
+17
-1
+16
Какой же у Астона самовоз.
+16
-3
+13
Походу нашлась фишка Стролла — мастер езды по новому асфальту)
+11
-1
+10
Мерсы катали только на харде (18/22 круга).
Фернандо тоже.
Ландо за 3 минуты до конца на своём быстром круге шёл на полсекунды быстрее РБ, но попал в трафик на третьем секторе и поехал в боксы
+4
-1
+3
Дед похвалил, Стролл показал результат!)
+2
0
+2
ну все понятно, Стролла в Ред Булл, Алонсо, с Хэмилтоном на пенсию
+2
0
+2
Ответ TravenS
Походу нашлась фишка Стролла — мастер езды по новому асфальту)
У стролла слишком много движений рулём, но это хорошо работает на прогрев резины в дождь и на скользком асфальте , хотя тут он на софте катался вроде как пишут.
+1
0
+1
стролла,видимо, ферзь укусил!!!
+1
-1
0
Стролл повторит Турцию 2020 и возьмёт поул
0
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Да уж, тот самый момент когда вообще не знаешь чего ожидать в квале
+1
-1
0
Трансформация трассы по ходу заездов тут нехилая конечно будет.
0
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Ответ Сулейман Гендугов
Да уж, тот самый момент когда вообще не знаешь чего ожидать в квале
Это же хорошо!
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