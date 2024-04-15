«Верю, что вновь смогу оказаться на подиуме». Даниэль Риккардо – о шансах продлить контракт с «РБ»

Риккардо надеется остаться в « » в сезоне-2025.

Пилот итальянской команды признал, что пока выступает не лучшим образом, но при этом он сохраняет веру в себя и в то, что соответствует необходимому уровню.

«По ощущениям на сегодняшний день – да. Сейчас я получаю удовольствие от пилотажа, и эти ощущения даже не так сильно зависят от результатов гонок. Да, понятно, что я не хочу выступать здесь просто ради самого факта участия. Я хочу заслужить это место, а команда, я надеюсь, поднимется выше.

Почему Даниэль Риккардо вернулся в гонки в прошлом году через всего несколько месяцев после ухода? Потому что я верю, что вновь могу оказаться на подиуме. Что вновь смогу выигрывать гонки. Я в это верю…и пока эта вера сохраняется, я буду здесь счастлив. И в целом я нахожусь в неплохом состоянии и точно не испытываю нехватки веры в себя», – рассказал Риккардо.

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