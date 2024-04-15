Руководитель «Альпин» о составе-2025: «Мы довольны Оконом и Гасли, они довольны командой»

В «Альпин» заявили, что пилоты «довольны» командой.

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен сообщил о ситуации с гонщиками и на фоне неудовлетворительной скорости команды.

Французский коллектив пока не определился с составом на следующий сезон. Контракты с обоими спортсменами истекают в конце года.

«Мы довольны своими пилотами, а пилоты довольны нами. Мы регулярно ведем с ними обсуждения. Посмотрим, что будет в будущем. Случаются взлеты и падения, и сейчас мы на спаде, однако у нас сильный проект с долгосрочным видением.

У нас мощный проект на сезон-2026 – мы являемся производителем, разрабатываем силовые установки, поэтому можем оптимизировать все на трассе.

Это проект не для того, чтобы убедить их [остаться]. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы их отблагодарить. Мы в трудном положении. Не такой старт сезона мы хотели увидеть, и я ценю их конструктивное поведение – не только при общении с журналистами, но и внутри коллектива. Мы стремимся решить проблемы с болидом, и оба очень помогают.

Мы также изучаем ситуацию на рынке, и у нас есть собственная Академия, где мы растим таланты завтрашнего дня. У нас есть резервный пилот , Виктор Мартен в «Ф-2».

Возможности широкие. Мы довольны Эстебаном, довольны Пьером, но готовы отреагировать, если что-то произойдет. Вот и все», – отметил менеджер.

«Альпин» не будет объявлять состав на сезон-2025 в ближайшее время, рассказал Фамен:

«Мы не спешим, честно говоря. Есть другие проблемы, другие дела. Мы готовы, но не спешим».

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