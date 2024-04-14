«Формула-1» модифицировала действия правил закрытого парка для гоночных уик-эндов со спринтом

Теги Гран-при Китая ФИА Формула-1 регламент Авто

На Гран-при Китая команды смогут менять настройки болидов перед квалификацией.

При новом формате уик-эндов, подразумевающих проведение спринтов, с 2024 года команды получат больше возможностей для подбора настроек болидов.

В прошлом году правила закрытого парка – когда командам запрещается вносить в настройки любые существенные изменения, начинали действовать уже в пятницу, перед началом квалификации. И команды были вынуждены проводить с ними весь остаток уик-энда.

В этом году, в условиях изменения порядка проведения сессий, изменились и правила закрытого парка.

Теперь в пятницу, после первой и единственной практики, проводится квалификация к спринту. И правила закрытого парка в пятницу распространяются только на сам спринт, который будет проведен в субботу утром.

После спринта у команд будет возможность внести изменения в настройки своих болидов непосредственно перед субботней квалификацией к Гран-при.

В этом году «Формула-1» вновь проведет шесть гоночных уик-эндов со спринт-заездами. Они пройдут на этапах в Китае, Майами, Австрии, США, Бразилии и Катаре.

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