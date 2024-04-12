Ральф Шумахер: «Я бы назвал положение Тото Вольффа шатким и крайне сложным. Тото не привык проигрывать»

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Бывший пилот «Формулы-1» считает, что босс «Мерседеса» должен принять меры для того, чтобы исправить ситуацию.

«Я бы назвал положение Тото Вольффа шатким и крайне сложным. Тото не привык проигрывать. И это логично, ведь раньше он всегда был успешен, всегда оставлял соперников позади. И для него это новая ситуация. Потому что его теперь побеждают и клиентские команды «Мерседеса» – например, «Макларен». А это худшее, что вообще может случиться.

Его гонщик номер один тоже ушел от него, потому что больше не верит в команду. И это тоже является для Вольффа огромной проблемой. И теперь ему нужно действовать активно, агрессивно, чтобы сделать так, что «Мерседес» будет оставаться привлекательным местом, что позволит приглашать хороших гонщиков.

В «Мерседесе» сейчас царит бардак. Это видно в том числе по реакциям Тото Вольффа при общении с прессой. Я очень ценю Тото как человека и специалиста, он мне нравится, но то что они делают сейчас – это катастрофа.

И некоторые из них даже не понимают, что делают. Взять последнюю гонку: они говорили, что старались беречь шины. Но, опять же, в итоге они слишком долго это делали. У «Мерседеса» есть две машины – и я не понимаю, почему они не могли использовать две разные стратегии. В данный момент в «Мерседесе» царит бардак и многие решения, как кажется, принимаются уже от отчаяния», – рассказал Шумахер.

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